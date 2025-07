Christian Horner se despide de Red Bull con emotivo discurso

Este miércoles el paddock de la Fórmula 1 fue sacudido por la noticia de la salida de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull, quien estuvo 20 años en la escudería y ganando 14 títulos; sin embargo, parece ser que el presente del equipo fue el catalizador de su adiós.

En medio de los rumores de la posible partida de Max Verstappen de Red Bull, el ambiente de la escudería austriaca no ha sido el mejor y después de unos días del Gran Premio de Gran Bretaña, Horner fue notificado sobre su desvinculación del cargo que tenía desde hace años.

La despedida del inglés se dio después de casi 12 horas de haber recibido la noticia. En un video del adiós de Christian Horner publicado por Sky Sports, se observa al ex jefe de la escudería austriaca despidiéndose de quienes fueron sus compañeros de trabajo.

"Ayer Red Bull me informó que, operativamente, ya no participaré en el negocio ni en el equipo en el futuro. Seguiré trabajando para la empresa, pero operativamente me entregarán el testigo", expresó.

Aunque ya no seguirá como jefe de equipo, Horner aún va a pertenecer a la empresa. En este extracto de la conferencia, el ex piloto de F1 explicó que esta noticia fue sorpresiva para él y recordó todo lo que vivió desde su llegada.

"Fue un shock para mí. He tenido la oportunidad de reflexionar durante las últimas 12 horas y quería presentarme ante todos ustedes para darles esta noticia y expresar mi gratitud a todos y cada uno de los miembros del equipo que han dado tanto durante los últimos 20 años y medio. Cuando llegué hace 20 años, había menos canas. Entré en un equipo sin saber qué esperar, pero me recibieron de inmediato y empezamos a construir lo que se convirtió en una potencia de la F1".

El nuevo jefe de escudería será Laurent Mekies, quien llega procedente de Racing Bulls, equipo hermano de Red Bull y al que Christian Horner le deposita toda su confianza.

"Confío en él (Laurent Mekies) y le doy todo mi apoyo. Le he encomendado que cuide de todos ustedes", expresó. "He luchado duro, he hecho lo mejor que he podido, he hecho un gran esfuerzo y ahora llega el final".