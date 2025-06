Christian Martinoli lanza advertencia a David Faitelson

Los dimes y diretes entre Christian Martinoli y David Faitelson no cesan. Después de los constantes ataques del periodista de TUDN, el pleito se encendió nuevamente.

En la transmisión que realizó mediante YouTube, Luis García y Christian Martinoli, en el partido entre México y Costa Rica, el narrador de TV Azteca lanzó un contundente mensaje.

Ante las críticas de Faitelson en las que asegura que la nueva dinámica de los elementos de Azteca Deportes "es basura", el narrador estelar respondió con la siguiente advertencia:

"Si yo contara lo que pasó en esa redacción (Azteca Deportes), acabo con todo. Yo lo que pido es mesura, ecuanimidad, memoria y no metamos pinches pedos personales, porque si empiezan a aparecer... Dios santo", dijo Martinoli.

David Medrano y Luis García cambiaron de tema luego de que Christian dijera eso, en una clara amenaza para el comunicador de Televisa, quien fuera jefe de Christian en TV Azteca.

TV Azteca no pagó los derechos de la Copa Oro 2025, pero ambos personajes no se quedaron de brazos cruzados.

Tanto Christian Martinoli y como Luis García decidieron narrar los partidos mediante YouTube, pero sin transmitir los partidos, únicamente aparecen ellos.

Ya han tenido invitados como David Medrano y Jorge Campos. Esta "nueva" modalidad también la llevaron al Mundial de Clubes, aunque ahí lo dejaron de hacer a partir del segundo encuentro.