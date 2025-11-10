Christian Martinoli y Luis García narrarán 32 partidos del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).-Después de meses de incertidumbre y rumores que sacudieron el panorama mediático, Christian Martinoli y Luis García han despejado las dudas: estarán al frente de la cobertura de la Copa del Mundo 2026 para TV Azteca.

Los dos comentaristas más emblemáticos del país han confirmado que formarán parte del equipo estelar de la televisora para el torneo de la FIFA.

Con su estilo irreverente, crítico y profundamente popular, Martinoli y García compartieron que pondrán a disposición de la afición un total de 32 partidos, ente los que estarán todos los del Tricolor de Javier Aguirre.

El equipo, que contará con analistas como Iker Casillas, Jorge Valdano, David Medrano, Inés Sainz y Carlos Guerrero, promete la cobertura más grande de la historia en cada una de las tres sedes.

"Muchas voces extrañas decían que no. Vi muchas fotos de Luis García diciendo que no iría. Lo tendremos, y en 2026 ambos viviremos nuestro octavo Mundial. Somos pocos, pero menos es más", mencionó Martinoli.

Con la presencia de Iker Casillas como parte del equipo, el español agradeció la confianza y la oportunidad de llegar al público mexicano una vez más.

"Estoy agradecido con la confianza que han depositado en mí. Con este recibimiento, me tendrán aquí todas las veces que quieran", finalizó.