Ciclistas potosinos rumbo al selectivo
Un total de 28 ciclistas de San Luis Potosí se darán cita del 27 al 29 de marzo en el estado de Jalisco, donde disputarán el Selectivo Nacional de Ciclismo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, con el objetivo de asegurar su clasificación en las distintas categorías.
La actividad comenzará el viernes 27 de marzo con la prueba de contrarreloj, donde San Luis Potosí tendrá representación en múltiples categorías. En Sub 22 varonil competirán Gerardo Prado Morales y Erik Santiago Ramírez González, mientras que en la rama femenil lo harán Adelaida Belmontes Rodríguez y Michelle Danae Hernández Silva.
En la categoría Junior varonil participarán Juan Pablo Rodríguez Moreno y Jaime Insa Fernández, mientras que en la femenil lo hará Vanessa Guadalupe Reyes Nuncio. Por su parte, en Cadetes varonil verán acción Karol Miguel Rivera y Jhael Josef Almazán Medina, y en Cadetes femenil competirán Jimena Méndez Sánchez y Georgina Posadas.
Para el sábado 28 de marzo, la prueba de ruta reunirá a nuevos exponentes potosinos. En Sub 22 varonil estarán José María Alcocer Castillo, Yoshua Emmanuel Ortiz Contreras, Gerardo Prado Morales y Oscar Barrera Sánchez, mientras que Vanessa Reyes repetirá participación en Junior femenil.
En la categoría Precadete varonil competirán Emmanuel Barrera Sánchez, Brayan Alejandro Ortiz Contreras y Daniel Prado Morales. En Cadete femenil, la representación estará a cargo de Jimena Méndez Sánchez, Georgina Guadalupe Posadas Gallegos, Margarita González Pérez y Daniela Marisol García González.
Finalmente, el domingo 29 de marzo se disputarán las últimas pruebas del selectivo. En Junior varonil participarán Jaime Insa Fernández, Jonathan Yahir Hernández, Milton Carlos Sánchez Sandoval y Juan Pablo Rodríguez Moreno. En Sub 22 femenil competirán Adelaida Belmontes Rodríguez, Mariana Avigail Cardona Santos, Victoria Anahí Romero Díaz de León y María Cristina Avendaño Cruz.
En Cadete varonil verán acción José Giovanni Ruiz Salazar, Javier Alejandro Salas Guerrero, Aldo Rodrigo Monsiváis Medina y Jahel Josef Almazán Macías, mientras que en Precadete femenil la representante será María Fernanda Posadas Rangel.
