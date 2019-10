Cinturón de Paz se mantendrá en marchas con riesgo de violencia: Sheinbaum

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se mantendrán los Cinturones de Paz durante las marchas donde se prevean riesgos de violencia, aunque se les dará capacitación a los funcionarios.

"Probablemente ya lo hagamos de manera más organizada, particularmente ahí donde tenemos información de que va a haber grupos que quieren generar violencia o agresiones", comentó.

Destacó que se analizará un protocolo para que los servidores públicos continúen acompañando las manifestaciones, pues se logró el propósito de que no haya represión por parte de la policía. "Ya vamos a informar en su momento si seguimos con los cinturones de paz, cómo serían, cómo pueden ser los voluntarios, cómo se capacitarían, etcétera", explicó Sheinbaum Pardo.

Sobre la detención de tres sujetos, que posteriormente fueron liberados, la mandataria capitalina explicó que fue a solicitud de asociaciones civiles, aunque seguirán investigándolos. "Hay organizaciones que trabajan con la Comisión de Derechos Humanos, que en algunas ocasiones evitan que haya detenciones y nosotros para no entrar en confrontación se suelta a las personas, pero hay carpetas de investigación abiertas y hay debido proceso.

"Hay varios identificados que son los que han estado causando, muchos de ellos ni estudiantes son, son personas inclusive mayores que claramente están buscando alguna provocación y ahí ya hay las identificaciones, se van a abrir las carpetas de investigación o si ya están abiertas bajo denuncia, la inteligencia que se tiene que hacer y en todo caso, las detenciones", comentó.

Consideró que el Cinturón cumplió con su cometido, pues los encapuchados se quedaron con las ganas de ver al Gobierno de la Ciudad reprimiendo a los agresores.

"Se va a buscar todo lo que esté en sus manos para no reprimir a los movimientos sociales, pero al mismo tiempo, que cumplamos con la ley y que haya las carpetas de investigación y el debido proceso a todas aquellas personas que están causando estas agresiones".