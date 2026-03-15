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Ciudad de México establece récord mundial Guinness en clase de fútbol

La clase de fútbol más grande reunió a 9,500 participantes en el Zócalo de Ciudad de México.

Por AP

Marzo 15, 2026 07:58 p.m.
A
Ciudad de México establece récord mundial Guinness en clase de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ciudad de México estableció el domingo un Récord Mundial Guinness para la clase de fútbol más grande de la historia, cuando 9,500 participantes llenaron el Zócalo de la capital mexicana mientras el país se prepara para albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo en junio.

Ciudad de México logra récord mundial en clase de fútbol

La plaza del centro de la capital se convirtió en un enorme campo de entrenamiento al aire libre donde una multitud puso a prueba sus habilidades de fútbol bajo la guía de instructores. Los participantes patearon balones y siguieron rutinas coordinadas para promover el deporte y la participación comunitaria.

Alfredo Arista Rueda, de Guinness World Records, confirmó el récord durante el evento.

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"Son oficialmente asombrosos. ¡Muchas Felicidades!", dijo ante la ovación de la multitud que celebró bajo el confeti.

Superación del récord anterior y preparación para la Copa del Mundo

Los organizadores señalaron que la asistencia superó el récord Guinness anterior, cuando 1.038 personas participaron en una clase de fútbol en junio de 2025 en Seattle.

Los aficionados que asistieron al evento aseguran que la clase genera un impulso de cara a la Copa del Mundo.

"El Estadio Azteca tuvo la participación de Pelé, de Maradona, el Mundial aquí es mágico", afirmó el entrenador de fútbol Mario Alberto Álvarez Acosta.

México también fue sede de la Copa del Mundo en 1970 y 1986, donde el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona levantaron la copa respectivamente.

Sandra López Figueroa, ama de casa, también la pasó bien.

"Yo me divertí, hice cosas que ni sabía que podía hacer", afirmó.

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