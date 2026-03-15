Capturan a individuo que atacó a una pareja

Por medio de una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa, la Fiscalía General del Estado, detuvo a Erik "N" en la capital potosina.

Los hechos se suscitaron el pasado 6 de marzo de 2026, frente un establecimiento ubicado en avenida Vasco de Quiroga, donde el ahora imputado presuntamente realizó detonaciones con arma de fuego en contra de una mujer y un hombre, quienes en ese momento se encontraban cerrando el lugar.

Tras iniciar las investigaciones correspondientes, la FGE logró integrar los datos de prueba necesarios y obtener el mandamiento judicial respectivo, con el cual elementos de la Policía de Investigación (PDI) efectuaron la detención del imputado en la colonia Los Reyes.

Erik "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de la delegación La Pila, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Por ahora se está en espera de la audiencia a fin de que se determine si recibe prisión preventiva para llevar su proceso en el penal.