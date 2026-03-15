logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a individuo que atacó a una pareja

A balazos dio muerte a la mujer mientras que el hombre resultó lesionado

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a individuo que atacó a una pareja

Por medio de una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa, la Fiscalía General del Estado, detuvo a Erik "N" en la capital potosina.

Los hechos se suscitaron el pasado 6 de marzo de 2026, frente un establecimiento ubicado en avenida Vasco de Quiroga, donde el ahora imputado presuntamente realizó detonaciones con arma de fuego en contra de una mujer y un hombre, quienes en ese momento se encontraban cerrando el lugar.

Tras iniciar las investigaciones correspondientes, la FGE logró integrar los datos de prueba necesarios y obtener el mandamiento judicial respectivo, con el cual elementos de la Policía de Investigación (PDI) efectuaron la detención del imputado en la colonia Los Reyes.

Erik "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de la delegación La Pila, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por ahora se está en espera de la audiencia a fin de que se determine si recibe prisión preventiva para llevar su proceso en el penal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio
Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio

Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio

SLP

Redacción

Los hecho la madrugada de este sábado a la altura del Puente Pemex

Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad
Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad

Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad

SLP

Pulso Online

Hasta las 11:00 horas, las autoridades continuaban con labores para salvaguardar a la población

Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago
Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago

Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago

SLP

Redacción

El incidente ocurrió a las 07:00 horas y no se reportaron lesionados en el accidente.

Joven en moto pierde la vida en accidente
Joven en moto pierde la vida en accidente

Joven en moto pierde la vida en accidente

SLP

Redacción

Chocó contra un auto en la colonia Azaleas, el conductor fue detenido