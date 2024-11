Clarisa Temelo: La Primera Mexicana en Ganar el WALA

Este domingo la golfista mexicana Clarisa Temelo, hizo historia al convertirse en la primera mexicana en consagrarse como campeona del Women's Amateur Latin America (WALA), el torneo amateur femenil más importante de la región, en el Lima Golf Club.

Con 18 años, la queretana firmó una tarjeta con un total de 275 golpes para terminar 9 bajo par, con seis golpes de diferencia por encima de Emily Odwin y de Cory López, golfista mexicana originaria de Monterrey, que se quedó con el tercer lugar.

El triunfo de Temelo llega el mismo día que se anunció a México como país sede de la edición del 2025. Además, esta conquista le entrega el boleto a tres Majors la próxima temporada, un sueño cumplido para la joven promesa del golf mexicano.

"Disfruté mucho este torneo. Lo dije desde el principio de la semana, jugar los tres majors es un sueño. Estoy muy emocionada por todo lo que viene. Quiero agradecer a toda mi familia, a la Federación Mexicana, a mis amigos y coaches en la universidad. Sin todo el apoyo que recibí este triunfo no habría sido posible. Gocé jugar este torneo, la pasé increíble con todas las personas que compartí. Esto es parte del camino que me he trazado para cumplir mi sueño" declaró la estudiante de la Universidad de Arkansas.

Los torneos a los que Temelo se ganó el derecho de jugar son el AIG Women´s Open en Royal Porthcawl, Gales, The Chevron Championship en The Club at Carlton Woods, USA y The Amundi Evian Championship en el Evian Resort Golf Club de Francia.

Después de los triunfos de la colombiana Valery Plata en 2021 y las argentinas Valentina Rossi en 2022 y Ela Anacona en 2023, Clarisa puso la bandera mexicana en lo más alto por primera vez en la historia del torneo.