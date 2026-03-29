Clasifican ciclistas potosinos a ON

En una extenuante jornada dentro de la prueba de contrarreloj, disputada sobre un circuito técnico y de alta exigencia, cinco ciclistas de San Luis Potosí lograron este viernes su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026, marcando un inicio destacado para la delegación estatal.

Los atletas que aseguraron su lugar en la máxima justa deportiva del país son Jimena Méndez Sánchez, en la categoría Cadetes Femenil, así como Jaime Insa y Juan Pablo Rodríguez, ambos en la categoría Junior, quienes forman parte del equipo Posadas. A ellos se suman Adelaida Belmontes y Gerardo Prado, en la categoría Sub 22, este último representante del equipo Tenis Star.

La competencia, celebrada en territorio jalisciense, reúne a más de 700 ciclistas de todo el país, distribuidos en distintas categorías y ramas, lo que refleja el alto nivel competitivo del proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional.

El desempeño de la selección potosina fue especialmente sobresaliente durante esta primera jornada, ya que los cinco pedalistas consiguieron su clasificación mostrando fortaleza física, estrategia y gran capacidad técnica, cualidades fundamentales para superar un recorrido demandante que puso a prueba la resistencia de cada competidor.

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Con estos resultados, San Luis Potosí arranca con paso firme su camino rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, generando expectativas positivas de cara a la siguiente prueba de ruta, donde la delegación buscará aumentar su número de clasificados.