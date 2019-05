Claudia Sheinbaum recomienda posponer el juego América-León otra vez

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó a la Liga MX posponer el partido de futbol entre el América y el León, debido a la contingencia atmosférica que se vive en la CDMX.



En su cuenta de Twitter Sheinbaum escribió: "Para preservar la salud de niños y niñas, la @CAMegalopolis, en coordinación con los Sistemas de Salud, tomó la decisión de suspender clases de educación básica de mañana; y por cuestiones de salud de aficionados y futbolistas, se recomienda posponer el partido de la liguilla", anotó.

Por su parte, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Contingencia Ambiental Atmosférica extraordinaria por partículas PM2.5 y ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe informó que deberán suspender su circulación de las 5:00 a 22:00 horas todos los vehículos con holograma de verificación 2, además de todos los vehículos con holograma de verificación uno, terminación de placa de circulación par.

La prohibición también abarca a todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2; automotores sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan.



Suspenden clases y el beis

Ante ello, los equipos se mostraron a favor de la salud, a pesar de que los horarios de la Liguilla se moverían.

En el beisbol también se suspendieron juegos, como el de los Diablos Rojos.

Derivado de la contingencia ambiental, mañana no habrá clases en las escuelas públicas y particulares de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La disposición aplica para escuelas públicas y particulares de Educación Básica, en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.