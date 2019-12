Clausuran Plaza de Toros de Cancún previo a función de aniversario

A dos días de que se lleve a cabo la corrida para celebrar el 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún, con la presencia de los toreros Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Silveti, el inmueble fue clausurado por el gobierno municipal de Cancún.

La medida cautelar fue impuesta hoy miércoles por la Dirección de Protección Civil, luego de realizar una visita de inspección en la que se detectaron diversas irregularidades, informó el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio.

En entrevista con EL UNIVERSAL el funcionario indicó que en tanto los dueños del lugar no subsanen lo que les fue marcado y solicitado por la dependencia municipal, la corrida de toros no podrá celebrarse el próximo viernes. El informe sobre la clausura y sus motivos fue notificado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo, luego de que la magistrada, Isabel González Glennie, concediera una suspensión provisional a favor de los empresarios, para la realización de la corrida de toros.

En octubre pasado se había solicitado el permiso correspondiente para la realización del evento antes de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal del estado, que prohíbe las corridas de toros, las peleas de gallos y el uso de caballos para jalar calesas, entre otros abusos hacia animales. La versión del ayuntamiento había sido que el permiso se negó luego de la entrada en vigor de dicha ley y con base en el reglamento municipal en la materia. Sin embargo, los empresarios demostraron que contaban con el dictamen de Protección civil, autorizado por Antonio Fonseca, quien al calor de la polémica presentó su renuncia al cargo de director, la semana pasada, argumentando una situación de carácter personal.

Por tanto la magistrada resolvió otorgar una suspensión con vigencia al 31 de diciembre, como parte del juicio iniciado por los empresarios. Al respecto, Aguilar Osorio indicó que, en efecto, Protección Civil otorgó un permiso o dictamen para la operación general del inmueble, no para la realización de la corrida, autorización que se negó con base en el Reglamento de Espectáculos y la Ley de Bienestar Animal, ya en vigor.

Entrevistado por separado, el presidente de la Asociación Tauromaquia Mexicana, Jaime Valenzuela, indicó que junto con Jorge Ávila, propietario de la plaza, están dando seguimiento a la clausura, que "podría afectar" el desarrollo, no sólo de la corrida de toros, sino del concierto del grupo Matute, programado al día siguiente, como parte de los festejos de 30 años del inmueble. Aclaró que si bien se colocaron sellos de clausura en una zona de la Plaza de Toros, no se afectó el área de taquillas, por lo cual prosigue la venta de boletos.