Cleveland y 49ers. se enfrentarán en duelo defensivo

Brock Purdy. Christian McCaffrey. Fred Warner. Nick Bosa. Los 49ers de San Francisco tienen a las estrellas, los números y un paso perfecto. Una suma de elementos más que suficiente para ser considerados entre la élite de la NFL en una temporada que se aproxima a su punto medio.

Purdy no ha perdido en 10 inicios de temporada regular en la NFL. McCaffrey tiene 14 partidos consecutivos con al menos un touchdown. Warner y Bosa encabezan a una defensiva que lidera a la NFL con apenas 13,6 puntos por encuentro. Y los 49ers (5-0) presumen un diferencial positivo de 99 unidades luego de apenas cinco partidos.

Está claro que Myles Garrett y los Browns de Cleveland (2-2) tendrán las manos llenas.

El jueves por la tarde la cadena CBS reportó que el quarterback Deshaun Watson no verá acción por segunda semana consecutiva debido a una lesión en el hombro, lo que sólo aumenta la presión sobre la tercera mejor defensiva en puntos (15 por partido) y la mejor en yardas (196,7 por encuentro) para dar una exhibición cercana a la perfección. A pesar de que Cleveland ha permitido apenas seis puntos totales en sus dos triunfos y hasta el momento no ha visto a una ofensiva rival capaz de sumarles 300 yardas, mantener el paso a un potente ataque de San Francisco ya era una tarea complicada con Watson en los controles, no se diga con un P.J. Walker que estaría haciendo su primer inicio con Cleveland y apenas su octavo en tres temporadas como profesional.

San Francisco viene de su mejor partido ofensivo de la temporada la semana pasada cuando anotó 42 puntos en un contundente triunfo sobre Dallas. No es algo menor para un equipo que busca convertirse en apenas el quinto conjunto en la historia de la liga con nueve partidos con al menos 30 unidades.

LIONS (4-1)

en TAMPA BAY (3-1)

Durante su primera conferencia de prensa como entrenador en jefe de los Lions en enero de 2021, Dan Campbell prometió que “les morderían la rodilla” a sus rivales. Eso es precisamente lo que ha hecho un equipo de Detroit que busca su mejor inicio de temporada desde 2011.