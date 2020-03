Club colombiano Jaguares suspende contratos de futbolistas

El club colombiano Jaguares suspendió los contratos de su plantel, en medio de la crisis generada en el fútbol nacional por el coronavirus, denunció el viernes el gremio de futbolistas.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) señaló que éste es el primero de los 20 equipos de la primera división que toma una medida semejante, y la consideró ilegal.

De acuerdo con la agrupación gremial, Nelson Soto, dueño del club de la localidad de Montería, comunicó la suspensión del convenio a cada jugador.

"La decisión se toma ante la ocurrencia de una causal de fuerza mayor que impide la prestación de sus servicios como trabajador del club, y asimismo vuelve imposible el pago de salarios a cargo del empleador, en razón de la ausencia de ingresos que permitan solventar económicamente las obligaciones", señala la carta de notificación mostrada por la Acolfutpro y aparentemente firmada por Soto.

La notificación tiene fecha 20 de marzo, pero sólo ahora se conoce. El equipo no ha emitido un anuncio oficial ni una respuesta al gremio.

Jaguares había suspendido las prácticas a raíz de la pandemia, pero el técnico argentino Juan Cruz Real había entregado a los futbolistas un programa de entrenamiento individual.

Otros clubes sopesan medidas de emergencia, ante la parálisis del fútbol por el nuevo virus.

Deportivo Pereira anticipó las vacaciones y Santa Fe hizo un inusitado sondeo entre los hinchas, para que opinaran en las redes sociales si eran partidarios de mantener las actuales condiciones económicas del club o estaban a favor de reducirlas.

Otros conjuntos buscarían que los integrantes acepten la reducción de los salarios.

"Nosotros no nos vamos a sentar a conversar (con los futbolistas), porque esta medida no resiste el diálogo", advirtió Gustavo Serpa, presidente de Millonarios de Bogotá, antes del paso dado por Jaguares. "Vamos a poner un tope salarial y esperamos que los jugadores lo acepten. No tengo duda de que la gran mayoría lo va a aceptar".

Marco Caicedo, líder de Deportivo Cali, advirtió que si la actual situación se prolonga, "es probable que el otro semestre no hagamos contrataciones o tengamos que prescindir de jugadores costosos de la nómina".

Luego de ocho jornadas, el torneo de liga fue suspendido a mediados de marzo, ante las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar los estragos de la pandemia.

"Si la Liga se reactiva en un mes no tendremos tantos inconvenientes financieros pero si llega la mitad del año y nos sigue afectando el coronavirus, se acaba el fútbol en el mundo, porque los equipos no tendrían ingresos", sostuvo Tulio Gómez, presidente del Campeón América de Cali, en la edición electrónica del diario El País de Cali.