Club en Costa Rica se retracta: "Rafa Márquez no es dueño"

Robinson Bertony, director deportivo del Juventud Escazuceña, equipo de la segunda división de Costa Rica aceptó que mintió cuando dijo que Rafa Márquez y otros exfutbolistas mexicanos, son parte de su grupo de inversionistas.

En una comunicación por WhatsApp, el directivo dijo: "Ya se emitió un comunicado de prensa de parte del club, asumo mi error y las declaraciones estaban completamente fuera de contexto, una equivocación de mi parte con desconocimiento del tema. Asumo la responsabilidad y lo que ha causado a una persona que no he tenido el placer de conocer y muy probable no llegue a suceder por estar en mundos opuestos".

Bertony había dicho que Márquez era accionista del club y que estaba muy al pendiente de este, que se comunicaba seguido con él para saber cómo iba el equipo, lo cual fue desmentido por el mundialista mexicano de forma algo despectiva.

"Si tuviera dinero para invertir, no lo haría en un club costarricense", contestó vía Twitter, lo que propició la indignación del medio tico y también que se abriera una investigación de parte de la fiscalía de aquel país, para averiguar de dónde viene el capital, lo que podría llegar hasta el mismo Márquez.

El comunicado del club, manifiesta: "Juventud Escazuceña aclara a todos sus seguidores que el propietario del club es una sociedad de capital español, la cual valoró en el país una oportunidad de invertir en el desarrollo de jugadores. El Señor Rafael Márquez no es inversionista y tampoco forma parte de la sociedad que respalda el proyecto, mucho menos forma parte del club".