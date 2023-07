Clubes españoles enfrentarán a equipos mexicanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- El futbol mexicano está en constante desarrollo y una de las metas es crecer la marca de la Liga MX a nivel internacional. Un logro notable será la visita de siete equipos españoles al país, algunos de ellos enfrentando a clubes como el Guadalajara, Santos, Atlas, Necaxa, Pachuca, Atlético La Paz y Tlaxcala FC.

A modo de pretemporada, nueve partidos se llevarán a cabo en suelo mexicano, destacando la presencia de equipos como el Athletic de Bilbao, Sevilla, Betis, Atlético de Madrid, la Real Sociedad, entre otros.

Dicha gira comienza este domingo con el duelo entre Chivas y Athletic Club en el Estadio Akron, antes de que el Rebaño parta a Estados Unidos para encarar la Leagues Cup. Así mismo, en un partido de equipos "hermanos", Santos Laguna recibirá al Sporting de Gijón.

Un elemento para destacar es que no solo serán equipo de la Liga MX los que se enfrentarán a estos equipos de La Liga. El Atlético La Paz y el Tlaxcala FC de la Liga BBVA Expansión también enfrentarán al Gijón y al Real Oviedo.

Los partidos de la Liga en México

Guadalajara vs Athletic Club de Bilbao (Estadio Akron - 16 de julio)

Santos Laguna vs Sporting de Gijón (Estadio TSM Corona - 16 de julio)

Atlas vs Sporting de Gijón (Estadio Jalisco - 19 de julio)

Necaxa vs Athletic Club de Bilbao (Estadio Victoria - 19 de julio)

Atlético La Paz vs Sporting de Gijón (Estadio Guaycura - 23 de julio)

Pachuca vs Real Oviedo (Estadio Hidalgo - 24 de julio)

Tlaxcala FC vs Real Oviedo (Estadio Tlahuicole - 27 de julio)

Atlético de Madrid vs Real Sociedad (Estadio BBVA - 2 de agosto)

Real Betis vs Sevilla (Estadio Akron - 2 de agosto)