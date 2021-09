CMB lamenta el intercambio de golpes entre "Canelo" y Caleb Plant

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lamentó el encontronazo que tuvieron el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant, la semana pasada, durante la presentación de la pelea que sostendrán en noviembre.

"Es reprobable, es peligroso", advirtió el titular del organismo boxístico. "Esto no debe existir porque se pone en riesgo la integridad física de los boxeadores, la pelea en sí misma y la seguridad de los que están alrededor. Existe un código de ética y los organizadores deberían tener más cuidado".

Incidente que, destacó, no lo necesita este combate, ya que Álvarez atraviesa por su mejor momento y el interés por el pleito ante Caleb, en el que intentará quitarle el fajín de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), se da de forma natural.

Sulaimán, quien participó este martes en una ceremonia de reconocimiento a policías de la Ciudad de México que realizaron hazañas contra la delincuencia y entregó al policía segundo Alberto Alacrán Ruiz el cinturón como campeón latinoamericano de peso ligero, adelantó que el pleito del "Canelo" acaparará de nuevo la atención del mundo del boxeo. "El 'Canelo' no rehuye ningún reto y quiere seguir haciendo historia".