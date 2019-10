CMB propone vetar a boxeadores que participen en eliminatorias a JO

Las posibilidades de que participen boxeadores profesionales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se redujeron drásticamente, luego de que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), anunciara su propuesta de veto de dos años a estos púgiles que participen en los Juegos o incluso en las eliminatorias.

"Simplemente no podrán tener participación en nuestro organismo, porque es lo único en lo que tenemos jurisdicción", sostuvo después del Martes de Café.

Sulaimán dijo que esta decisión se debe a la salud de los púgiles amateurs que se medirán contra profesionales. Sostiene que la preparación de cada uno tiene diferencias marcadas, especialmente en la preparación para los combates.

"El profesional se prepara para una pelea, estudia al rival para hacerle daño con golpes poderosos; mientras que el amateur se prepara para un torneo con al menos cuatro combates, en los que conecta golpes para sumar puntos, no necesariamente son poderosos", agrega.

El CMB no sería el único organismo que apoyaría este veto, también lo podría hacer la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sulaimán dijo que tuvo contacto con Gilberto Mendoza, presidente de este segundo organismo, y este le comentó que rechazaba la inclusión de boxeadores profesionales en los Juegos y que apoyaría la idea del veto.

Tanto Mendoza como Sulaimán se reunirán en dos semanas en Cancún, en la convención del CMB, en la que hablarán del tema y podrían pactar este veto, con el resto de los integrantes del Consejo Mundial de Boxeo.

"También envié cartas a los presidentes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), no hemos tenido respuesta de ellos, pero deben de estar enterados de los riesgos de salud que corren los púgiles amateurs y el porqué de la propuesta de veto", sostuvo Sulaimán.