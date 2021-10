Cocca no se fía de "endebles" Chivas

GUADALAJARA.- Diego Martín Cocca lo tiene muy claro. El entrenador del Atlas sentencia que pensar que el momento de incertidumbre que vive el Guadalajara los pone escalones por arriba de ellos de cara al clásico tapatío, sería un error que no cometerán.

"No me interesan los favoritos, no me interesa cómo viene Chivas, pero me interesa que mi equipo está creciendo y voy a hacer lo posible para que salten a la cancha con la mentalidad ganadora que hemos mostrado", comenta.

Señaló además que este partido contra el odiado rival será una revancha para los Rojinegros, luego de la derrota sufrida hace unos días ante Puebla en el estadio Jalisco.

"Tenemos una revancha, quizá la mejor de todas por poder jugar un clásico, que es un privilegio; al rival [Chivas] le tocó perder, pero no importa cómo llegue, si viene de ganar o perder, sino cómo lo afronta. Estamos con todas las pilas pensando en Chivas y con el privilegio de poder jugarlo y buscar ganarlo", añade. "Debemos estar fuertes de la cabeza y convencidos del trabajo que hacemos. Dentro de la cancha es donde se ven las cosas, nos estamos concentrando sólo en tener confianza y salir con todo".

El presidente del consejo directivo de Grupo Orlegi y dueño del Atlas, Alejandro Irarragorri, estuvo presente en el entrenamiento de este jueves de los Zorros en La Madriguera, viendo cómo llegará su equipo al clásico tapatío.