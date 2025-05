Coco Gauff e Iga Swiatek planean visitar el cónclave papal en el Abierto de Italia

ROMA (AP) — Podrían haber algunos deportistas de alto perfil uniéndose a las multitudes en la Plaza de San Pedro en los próximos días para seguir el cónclave que elegirá a un nuevo papa.

Con el Abierto de Italia a punto de comenzar, las tenistas Coco Gauff e Iga Swiatek dijeron que se dirigirán al Vaticano si tienen la oportunidad.

"No soy católica. Iría porque siento que es algo histórico", dijo Gauff, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2023. "Hablamos sobre ello. Aprendí mucho, porque no sé nada sobre la religión católica. Con todo el tema del humo, pensé que era genial. Me gustaría ir y verlo y estar cerca de eso ya que estamos aquí".

Durante el cónclave, se queman papeletas y el humo negro de la chimenea de la Capilla Sixtina significa que no hay decisión. El humo blanco indica que los cardenales han elegido a un papa y que él ha aceptado.

"Me encantaría ir solo para tener la experiencia. Pero veré logísticamente cómo va a ser", señaló la polaca Swiatek, tres veces campeona del torneo de Roma.

Señaló que no hay manera de saber exactamente cuándo se elegirá a un papa o cuánto durará el cónclave.

El cónclave comienza el miércoles y el Abierto de Italia se extiende hasta el 18 de mayo.

Gauff es una cristiana devota y a menudo menciona su fe en los discursos posteriores a los partidos, como cuando perdió la final del Abierto de Madrid ante Aryna Sabalenka el sábado.

"Es súper importante para mí. No estoy aquí tratando de obligar a nadie a creer en nada", manifestó Gauff sobre su fe.

"Donde empiezas a criticar a las personas por decir algo, ya sea religión, o orgullo en su sexualidad o algo así, eso es un poco de censura", añadió. "Creo que todos deberíamos poder hacer lo que queremos hacer siempre que no esté dañando a otras personas. Para mí es importante compartirlo y dejar que otras personas sepan que me ayuda. También podría ayudar a alguien más en su vida".