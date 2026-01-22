Cody Bellinger se queda con Yankees

Cody Bellinger se convirtió en el último de los principales bateadores agentes libres en llegar a un acuerdo, al aceptar el miércoles quedarse con los Yankees de Nueva York por un contrato de cinco años y 162,5 millones de dólares, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que Bellinger complete un reconocimiento físico.

Bellinger recibirá un bono por firmar de 20 millones y un veto completo a canjes. Tiene el derecho de optar por salir del contrato después de las temporadas de 2027 o 2028 para convertirse nuevamente en agente libre, pero si hay una interrupción laboral que lleva a que no se jueguen partidos en 2027, el acuerdo especifica que las opciones de salida se trasladarán a después de las temporadas de 2027 y 2028.

Dos veces All-Star, adquirido por los Yankees de los Cachorros de Chicago en diciembre de 2024, Bellinger bateó para .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 jonrones y 55 carreras impulsadas en el Yankee Stadium. Bateador zurdo, jugó en 149 partidos en el jardines y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una estancia en la lista de lesionados.

