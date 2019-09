Comienza promoción de la revancha de Andy Ruiz y Anthony Joshua

La gira promocional para la revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua está oficialmente en marcha: los peleadores se vieron por primera vez en Arabia Saudita. Lejos de los ataques verbales llenos de improperios al estilo Mayweather vs McGregor, Ruiz y Joshua mostraron clase y respeto por su adversario.

Por supuesto, Ruiz molestó a Joshua recordando lo que sucedió en el Madison Square Garden cuando sorprendió al noquear al múltiple campeón y con ello adueñarse de los cinturones. Andy está motivado para mostrarle al mundo que no fue casualidad.

Ruiz esencialmente dijo que no quiere ser conocido como "one hit wonder". Por supuesto, Joshua dice que decidió recuperar sus cinturones... y le advierte a Ruiz que esta vez no obtendrá el beneficio de la ventaja del país de origen.

Entonces, ¿cómo será la pelea? Ruiz lo expresó mejor... "Dos grandes pesos pesados golpeándose en la cara".