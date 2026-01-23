Comienzo triunfal para Óscar Bores

Con una destacada participación de pilotos, arrancó de manera exitosa la fecha uno del campeonato regional de kartismo, correspondiente al Serial Karting San Luis by Monster Energy, evento organizado por el Kartódromo San Luis, que marcó un positivo inicio de temporada para el automovilismo potosino.

En la categoría OKN Junior, el piloto Óscar Bores se quedó con el primer lugar, demostrando un sólido desempeño desde el arranque del serial. El joven competidor destacó el buen funcionamiento de su kart y el trabajo realizado por su equipo.

"Tuvimos un buen comienzo de temporada, todo nos salió muy bien, el carro estuvo en muy buenas condiciones y logramos competir con compañeros de la categoría siguiente, esto nos va a dar mucho más experiencia. Estamos muy contentos por obtener el primer lugar de la OKN Junior y por haber empezado con el pie derecho este año; seguiremos trabajando para cosechar más triunfos este 2026. Gracias a mi equipo GANE Motorsport", señaló Bores.

Óscar compite en la categoría OKN Junior a bordo de su kart 206, y en esta primera fecha compartió pista con pilotos de una categoría superior, experiencia que le permitirá mejorar su manejo y desarrollo al medirse ante corredores de mayor edad y trayectoria dentro del kartismo.

La segunda fecha del campeonato regional se realizará el 22 de marzo, nuevamente en las instalaciones del Kartódromo San Luis, donde se espera una mayor participación de competidores.