Comité Olímpico Mexicano niega que atletas no quieran ir a Tokio

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, negó que los deportistas mexicanos con aspiraciones a calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se hayan negado a ir a las justas veraniegas, por la pandemia del Covid-19.

"He hablado con varios atletas y no encuentro un eco en el sentido de que no quieran participar. Al contrario, todos están dispuestos y están ansiosos de reincorporarse a los entrenamientos una vez que termine esta situación", comentó a la cadena W Radio.

EL UNIVERSAL Deportes publicó este lunes entrevistas con los presidentes de las federaciones nacionales de Boxeo, Softbol y Atletismo, quienes opinaban que las Magnas Justas debían postergarse al menos hasta el 2021, por la emergencia sanitaria mundial.

El clavadista olímpico, Rommel Pacheco, también dijo a esta casa editorial que si se tuviera que tomar la decisión actualmente, "lo mejor sería aplazarlos".

En las últimas 48 horas, los Comités Olímpicos Nacionales de Canadá y Australia se negaron a mandar a sus delegaciones si es que el Comité Olímpico Internacional se aferra a celebrar las Justas Veraniegas a partir del 24 de julio.

"A nosotros (la delegación mexicana) no nos daría tiempo de llegar bien preparados. No nos daría tiempo para realizar los procesos eliminatorios y luego que los atletas se preparen para los Juegos. Lo que ha dicho Canadá es que no quiere mandar a sus atletas si los Juegos sí se mantienen en la fecha pactada. Estoy totalmente de acuerdo con eso", dijo Padilla.