Comité Olímpico reanuda actividades después de un año y tres meses

El Comité Olímpico Mexicano (COM) y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) reabrirán mañana martes sus puertas y reanudarán sus actividades bajo un estricto control sanitario, después de un año y tres meses de permanecer cerradas debido a la presencia del Covid-19.

En cumplimiento a las disposiciones sanitarias establecidas por el Sector Salud y gobierno de la Ciudad de México, de abrir las instalaciones hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en color verde, es que se determinó la reapertura del COM, por lo que se espera que en breve arriben a estas instalaciones atletas de distintas disciplinas para afinar su preparación de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-1.

"Hemos cumplido cabalmente con las normas sanitarias y mandatos establecidos por el Sector Salud y gobierno de la Ciudad de México. Estamos listos para recibir de nueva cuenta a atletas de las distintas disciplinas deportivas con miras a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Estaremos permanentemente vigilando su salud", señaló Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

Previo a esta reanudación de actividades, se realizaron protocolos de actuación sanitarios tales como: limpieza, fumigación, sanitización de las oficinas del edificio principal, instalaciones deportivas, gimnasios, villas, baños, comedor, Servicio Médico, oficinas de federaciones, aulas de capacitación, entre otras. La sanitización estuvo a cargo de la empresa Ëviter, patrocinador del COM.

Por su parte, el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, realizó un programa sanitario preventivo para evitar contagios que incluyó pruebas antígeno de COVID-19 a todo el personal que labora en dichas oficinas e instalaciones, distribuyó depósitos de gel antibacterial e instaló tomas de temperatura en diferentes puntos de las áreas antes mencionadas, y quedó establecido como obligatorio el uso de cubrebocas. Quienes presenten elevados niveles de temperatura o síntomas, no les será permitido el ingreso a las instalaciones.

A los atletas, entrenadores, equipos multidisciplinarios de cada una de las disciplinas que se lleguen a concentrarse en el CDOM, deberán de realizarse desde su arribo igualmente pruebas antígeno COVID-19, se les pedirá mantener la sana distancia, evitar reuniones y aglomeraciones, lavarse permanentemente las manos, y ante cualquier síntoma acudir de inmediato al Servicio Médico.

También se realizaron arreglos mayores a las tres cisternas que dan abasto a las instalaciones.

Finalmente, el personal administrativo del COM, no podrá transitar por las instalaciones del CDOM y viceversa, a menos de contar con una autorización `por parte de las autoridades de las mencionadas áreas. Queda por el momento prohibidas todo tipo de acceso a visitas.