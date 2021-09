¿Cómo llegan América y Chivas al "clásico"?

Llega el momento de la verdad para los dos equipos más populares de la Liga MX: este sábado América y Chivas se medirán en un clásico nacional lleno de claroscuros. Mientras Chivas acaba de despedir a su técnico Víctor Manuel Vucetich, las Águilas siguen en lo más alto de la tabla general. Sin embargo, como ya se ha dicho a lo largo de la semana, en los clásicos puede suceder cualquier cosa y ambos equipos lo tienen claro calentando el duelo de esta jornada. Comenzó Roger Martínez afirmando que, como todos los demás equipos de la Liga MX, las Chivas se juegan su partido más importante ante el América: "Sabemos que ellos se juegan una final contra nosotros, como todos... Además, desde que estoy aquí, a Chivas sólo lo he visto en la Liguilla, cuando entran vía repechaje". No solo eso, reafirmó el mal momento que viven el Rebaño Sagrado actualmente: "Todo el mundo se da cuenta del momento que pasa Chivas, sí, es un club importante pero... No tengo necesidad de decir nada (contra Guadalajara). Nosotros tenemos que pensar en el club América, dejarlo en lo más alto". Sin embargo, pese a ello el partido sigue teniendo su trascendencia, afirmó: "El clásico es el juego más importante. Reitero, Chivas no la ha pasado muy bien, pero a nosotros lo que nos interesa es el América. Ellos son los que se juegan la final contra nosotros. Todos los juegos de los demás clubes son una final contra nosotros. Nosotros estamos preparados para lo que venga". Chivas no tardó en responder desde sus redes sociales y recordó la reciente eliminación del América a manos de Chivas, cuando aún el "Piojo" Herrera era técnico azulcrema. El mensaje en redes fue acompañado de un video de aquel duelo de liguilla del Apertura 2020. América respondió con la misma prestancia, y recordó los duelos recientes desde el Apertura 2017 y como ha sido un saldo favorable para las Águilas. Y más allá de que los datos quedan de lado con la enjundia dedicada a un duelo de esta naturaleza, el presente pesará para ambos lados si se apegan a lo que han hecho recientemente. Mientras que Marcelo Michel Leaño debutará con los rojiblancos, Solari tiene ya torneo y medio frente a las Águilas con 6 victorias, 2 empates y 1 caída en el presente torneo, y el liderato general con 27 unidades. Los números de Vucetich dejaron al chiverío en la posición 9 con solo 13 puntos, la mitad que lo que registra América... Este sábado a las 21 horas el Estadio Azteca será testigo de una nueva edición del clásico nacional, que podría dejar un saldo más interesante de lo esperado.