Como remonta ante la Roma

ROMA.- Como remontó para colocarse en el cuarto puesto y en zona de Liga de Campeones con una victoria por 2-1 sobre la Roma, que jugó con 10 hombres, en la liga italiana el domingo.

A pesar de la ausencia de jugadores clave, la Roma se adelantó temprano con un penal de Donyell Malen después de que Stephan El Shaarawy fuera derribado. Ambos equipos generaron ocasiones tras el descanso y los cambios del técnico del Como, Cesc Fàbregas, dieron resultado cuando Tasos Douvikas rompió la trampa del fuera de juego para igualar.

Un punto de inflexión llegó poco después, cuando Wesley, de la Roma, vio la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Assane Diao. El Como aprovechó su superioridad numérica y Diego Carlos sentenció el triunfo con su primer gol en la Serie A a los 79 minutos.

La Roma estaba en el sexto puesto, tres puntos por detrás del Como.

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El suplente Vitinha y Leo Ostigard anotaron en la victoria de Genoa por 2-0 en la cancha del colista Verona en la liga italiana el domingo, mientras el equipo de Daniele De Rossi se alejaba aún más de la zona de descenso.

Genoa marcha 13ro con 33 puntos tras 29 jornadas, nueve unidades por encima del 18vo, Cremonese.

El líder de la Serie A, Inter de Milán, empató 1-1 con Atalanta en casa el sábado, lo que dejó la puerta abierta para que AC Milan recortara aún más la distancia con su rival. Con ocho puntos de desventaja respecto del Inter, AC Milan juega más tarde el domingo ante Lazio.

Vitinha marcó justo después de ingresar como reemplazo de Caleb Ekuban con un potente disparo de larga distancia cerca de la hora de juego. Ostigard puso el 2-0 en el minuto 86 con un cabezazo tras un tiro libre.

GANANDO CON 10 HOMBRES

Con un jugador menos desde el minuto 37, después de que Rafiu Durosinmi pateara al defensa Yerry Mina, el Pisa, que ocupa el puesto 19, consiguió su segunda victoria de la liga en la temporada.

Antonio Caracciolo anotó un doblete en la victoria por 3-1 sobre el Cagliari, que también terminó con 10 hombres tras la expulsión de Adam Obert al final del encuentro por una segunda tarjeta amarilla.