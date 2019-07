Comparar nuestras carreras es una falta de respeto, dice Vela sobre Ibrahimovic

Carlos Vela respondió a las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic, previo al clásico de Los Ángeles, y lo hizo de manera categórica.



Previo al duelo entre el Galaxy y Los Ángeles FC, el atacante sueco aseguró que era el mejor jugador de la MLS y cuestionó la edad del mexicano (29 años) mencionando que él con esos años se encontraba jugando todavía en Europa.

Al término del duelo de la MLS que finalizó 3-2 a favor del Galaxy, Vela declaró que "era una falta de respeto para Zlatan comparar sus carreras. Sólo Messi y Cristiano están arriba de él".

Sin embargo, el goleador de LAFC sí aseguró que actualmente, basado en estadísticas, está en mejor momento que el futbolista europeo.

Por su parte, Zlatan Ibrahimovic, volvió a ser contundente en sus declaraciones, pero reconoció el trabajo del mexicano en Los Ángeles FC.

"Por favor no me ofendas. No necesito probar nada, aunque no hubiera marcado los goles hoy. Tengo un gran respeto por Vela, es un muy buen jugador, pero tu mayor error es compararlo conmigo", declaró Ibrahimovic.