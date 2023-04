El nadador Miguel de Lara está "tranquilo" tras clasificación a Paris

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL). – Miguel de Lara es el primer nadador mexicano que consigue la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, lo hizo con más de un año de anticipación al inicio de la justa veraniega, está situación le quita una presión de cara a las competencias que le restan en 2023.

"Da tranquilidad para poder prepararnos para los Juegos Olímpicos de París 2024", indicó el atleta.

De Lara Ojeda logró un tiempo de 2.09.68 en los 200 metros pecho en el selectivo único que realizó el Comité Estabilizador en Nuevo León, dicho registro significó quedarse con la marca A que establece la World Aquatics para París 2024, con esto se coloca en la octava posición del ranking mundial, pero no se fía, continuará trabajando porque así logró el éxito.

"El exceso de confianza no ha sido un factor en mi carrera, la clave es seguir haciendo lo que sé", explicó.

Aunque de Lara confesó que competir en unos Juegos Olímpicos es su sueño desde hace 20 años que comenzó su carrera, prefirió mantener en secreto cuál es la meta para la justa veraniega.

"Tengo un objetivo muy específico, pero soy supersticioso, así que lo escribiré y lo imaginaré, no me gusta decirlo", indicó el mexicano.

Ante la problemática que enfrentan los atletas de disciplinas acuáticas por la falta de apoyo económico, Miguel señaló que prefirió desconectarse del conflicto en la Federación Mexicana de Natación.

"Aprendí a bloquear los obstáculos y enfocarme sólo a entrenar", compartió Miguel, quién es parte de los atletas que ya no reciben beca por parte de la Conade.

Dentro del calendario de Miguel de Lara en este 2023 es competir en los Juegos Centroamericanos, el Mundial de Natación en Fukuoka, Japón y los Juegos Panamericanos, a los que va con una misión.

"Voy buscando mejorar mis actuaciones anteriores, de conseguirlo estaré feliz porque significa que estoy mejorando", expresó.

Miguel de Lara pronostica que otros cuatro nadadores mexicanos conseguirán su clasificación a París 2024, su recomendación es "encontrar la calma y estar concentrados en su trabajo".