Competirá en San Luis V. Aranda

La capitalina Valeria Aranda, única dama en la categoría Fórmula 1.800, competirá por primera vez en la posta del autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga 2, dentro de la Súper Copa Mercedes Benz este fin de semana.

Aranda, del equipo Del Río Racing, tomará parte en el serial a bordo de su auto No. 27 con el patrocinio de: 2 Hands – Inbang – Hot Racks – Incufidez, Prosalud y lucha contra el cáncer A.C., con el cual buscará el mejor resultado posible en San Luis Potosí.

Valeria mencionó "correr en la pista de San Luis será un nuevo reto, no la conozco, así que tendré que ser la primera en salir a la pista el sábado a fin de rodar lo más posible, me han contado que es complicada, pero tengo un equipo que me pondrá el auto en balance y competir por un buen resultado".

Dijo que la idea es ubicarse en la pelea del top 10 y porque no, en el cinco "lo voy a buscar a como dé lugar, es un privilegio manejar en un lugar con historia y, además, con buenos pilotos que hay en la Fórmula 1.800".

La conductora aseveró que "tengo enfrente un desafío, lo bueno es que los integrantes de mi equipo me dieron a conocer secretos que gurda la pista, así que nos hemos preparando para enfrentar el reto y encontrar la manera de terminar la competencia en la mejor posición posible".