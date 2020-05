Complicada situación para entrenador de tiro con arco

Para algunos entrenadores el confinamiento sanitario a que está sometida la población y sobre todo los deportistas, les ha afectado en mayor o menor medida, y en el caso del profesor Julio Soler, de tiro con arco, que desde el mes de marzo, fue excluido del programa de entrenadores de la Comisión Nacional del Deporte, a pesar de sus excelente resultados del año pasado y del actual.

A pesar de contar en su palmarés con un tercer lugar mundial y contar al empezar el año con tres seleccionados nacionales, dos atletas y un entrenador, le fue retirado el apoyo que tenía y aunque acudió al Inpode, el director del mismo, Miguel Ángel Álvarez, les ratificó su salida y de otro entrenador de apellido Vilchis, y aunque les comentaron que buscarían que nuevamente fueran incluidos, las posibilidades eran casi nulas, en el que ha sido su mejor actuación como entrenador.

Aunado a esto, en cuando a las actividades pues sin clases y con un negocio que por la misma pandemia no se mueve, la situación se está poniendo fea, por lo que espera que pronto pueda culminar esta situación, pero como se están presentando las cosas, él lo duda.

"En mi opinión, si bien nos va, estaremos retomando eventos fundamentalmente como nacionales para octubre o noviembre y si no, lamentablemente creo que se cancelará toda actividad por este año", espero equivocarme, pero la situación no se ve bien", comentó el presidente de la Asociación de Arqueros Potosinos AC.

Y es que sus alumnos ya tienen tiempo que están entrenando en sus casas, "afortunadamente desbaratamos el campo para que cada uno se llevará una paca a su casa, y entrenarán de cerca, pero que sigan practicando", mencionó Julio Soler.

En cuanto a cómo llevan el confinamiento sus alumnos, el profesor Julio Soler mencionó, "pues están tranquilos, aunque los hermanos Olvera un poco desesperados pues apenar iniciaban su temporada con selección nacional y no se pudieron llevar a cabo sus competencias, y por lo que he platicado con los federativos nacionales e internacionales, sí se van a reanudar las actividades, sólo que aún no hay fecha".