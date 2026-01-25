Complicada victoria de Jannik Sinner

MELBOURNE.- Jannik Sinner renqueaba y trataba desesperadamente de estirar los calambres en sus brazos y piernas. Había quedado en desventaja por un quiebre en el tercer set, cuando las reglas del calor extremo lo salvaron.

El juego se suspendió durante ocho minutos mientras se cerraba el techo en la Rod Laver Arena el sábado por la tarde, y el dos veces campeón del Abierto de Australia regresó como un hombre revitalizado.

Después de estar al borde de quedar sorpresivamente eliminado Sinner ganó cinco de los siguientes seis games para llevarse el set contra Eliot Spizzirri, 85to del ranking.

Luego hubo otro "descanso de enfriamiento" de 10 minutos entre el tercer y cuarto set —una concesión bajo la política de calor extremo— y Sinner regresó para una vencer el sábado por 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 que destacó un dramático contraste de luz intensa y sombra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Tuve dificultades hoy en el aspecto físico. Tuve suerte con la regla del calor", dijo Sinner, coincidiendo en que las condiciones más frescas en interiores le convenían mucho más que el sofocón de los dos primeros sets. "Trato de mantenerme calmado incluso en un momento como este. Si él sigue jugando como estaba jugando, tal vez yo estaba bajando un poco, tal vez mi torneo terminaba hoy. No lo sé".

Spizzirri fue magnánimo al respecto, añadiendo: "Así son las reglas del juego, y, ya sabes, tienes que vivir con eso".

La número 4 Amanda Anisimova venció 6-1, 6-4 a Peyton Stearns en un encuentro entre estadounidenses y enfrentará a Wang Xinyu, quien sorprendió a la número 13 Linda Noskova.

La número 5 Elena Rybakina avanzó a un partido de cuarta ronda contra la número 21 Elise Mertens.

Stan Wawrinka, de 40 años, perdió 7-6 (5), 2 -6, 6-4, 6-4 ante Taylor Fritz (9) y luego tomó dos cervezas de una hielera junto a la cancha, abrió las latas con el director del torneo y se despidió del público. "¡Salud a todos!", dijo.

Fritz enfrentará a continuación a Lorenzo Musetti (5), quien resistió para superar 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 a Tomas Machac para convertirse en el tercer italiano en llegar a la cuarta ronda.

El número 8 Ben Shelton venció a Valentin Vacherot de Mónaco, 6-4, 6-4, 7-6 (5) en la Margaret Court Arena y dijo que tener el techo cerrado "solo amplificó el ruido".

El jugador de 37 años Marin Cilic, campeón del US Open en 2014 y subcampeón del Abierto de Australia cuatro años después, perdió en cuatro sets ante el futuro padre Casper Ruud.