Complicada visita del ADSL ante Cruz Azul
El Atlético de San Luis enfrentará este sábado a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Liga MX Clausura 2026. El encuentro se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, donde los potosinos buscarán enlazar su segunda victoria consecutiva del campeonato.
Previo al compromiso, los jugadores del conjunto potosino Miguel García y Benjamín Galindo Jr. compartieron sus expectativas sobre el enfrentamiento ante el conjunto cementero.
Miguel García señaló que el equipo buscará repetir el funcionamiento mostrado en su más reciente victoria. "Jugar a lo que hemos estado jugando, por ejemplo en el partido contra Mazatlán, donde supimos hacer las cosas muy bien, e ir con esa misma mentalidad de que podemos ganarle a Cruz Azul", comentó.
Por su parte, Benjamín Galindo Jr. destacó la importancia del triunfo anterior para recuperar la confianza del plantel. "Era muy importante ganar contra Mazatlán, sobre todo después de la derrota dolorosa ante Puebla en el último minuto. Ahora estamos muy motivados, y ante Cruz Azul, que es un gran equipo con grandísimos jugadores, trataremos de analizar sus puntos fuertes, pero enfocados en lo nuestro", expresó.
En cuanto al historial entre ambas escuadras, Cruz Azul mantiene la ventaja en los enfrentamientos directos. De los 10 partidos disputados entre ambos clubes, el equipo capitalino suma seis victorias, por dos empates y apenas dos triunfos para el conjunto potosino.
