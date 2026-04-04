Complicada visita del SL a Monterrey
El conjunto colchonero llega con la necesidad de sumar de a tres puntos
Luego del receso por la fecha FIFA, el Atlético de San Luis vuelve a la actividad este sábado cuando visite a Rayados de Monterrey en punto de las 17:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 13 del Liga MX, dentro del Torneo Apertura 2026.
El conjunto regiomontano llega a este compromiso ubicado en la novena posición de la tabla con 14 puntos tras 12 encuentros disputados, registrando 18 goles a favor y 15 en contra.
En contraste, el cuadro potosino atraviesa una situación más complicada, al colocarse en el decimoquinto puesto con 11 unidades, con 18 anotaciones a favor pero 21 recibidas.
En el antecedente más reciente entre ambos equipos, Monterrey se impuso por marcador de 1-0 en la Jornada 2 del Apertura 2025, partido celebrado el 18 de julio en el Estadio Alfonso Lastras.
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El historial entre ambas escuadras refleja una ligera ventaja para los del norte.
De los 24 enfrentamientos disputados, Monterrey ha conseguido 10 triunfos, mientras que Atlético de San Luis suma 7 victorias, además de registrarse 7 empates.
El encuentro representa una oportunidad clave para el conjunto potosino de recortar distancia en la tabla general y meterse a la pelea por puestos de clasificación, mientras que Rayados buscará hacer valer su condición de local para mantenerse en zona competitiva dentro del torneo.
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