Complicado debut de "Checo" Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez concluyó en la decimosexta posición el Gran Premio de Australia, evento que marcó su regreso oficial a la parrilla de la Fórmula 1 tras un periodo de ausencia.

En el circuito de Albert Park, el tapatío debutó con la escudería estadounidense Cadillac en una competencia de 58 vueltas que dio inicio a la temporada 2026.

La carrera de Pérez estuvo condicionada por incidentes en pista y complicaciones mecánicas desde la primera mitad del evento. Durante la vuelta 25, el comisariado deportivo de la FIA inició una investigación sobre el mexicano tras un contacto con el neozelandés Liam Lawson.

Tras la revisión de las telemetrías y las cámaras de los monoplazas, las autoridades determinaron que la acción fue un incidente de carrera, por lo que no se aplicaron sanciones deportivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el rendimiento del monoplaza de Cadillac se vio mermado en el giro 34. Un desprendimiento en el alerón del auto de Pérez provocó la activación de un Virtual Safety Car para permitir el retiro de los escombros en la pista.

Este daño aerodinámico obligó al piloto a gestionar el balance del vehículo durante las vueltas restantes, impidiéndole escalar posiciones hacia la zona de puntos.

En la parte alta de la clasificación, George Russell se adjudicó la victoria tras dominar la segunda mitad de la prueba. El británico de Mercedes mantuvo una ventaja de cinco segundos sobre el debutante Kimi Antonelli, quien finalizó en el segundo puesto. El podio lo completó Charles Leclerc, quien lideró los giros iniciales tras superar a Russell en el arranque, pero perdió la posición tras la ventana de paradas en pits.

La jornada también registró múltiples abandonos por fallas de fiabilidad, destacando los retiros de Fernando Alonso y Valtteri Bottas, compañero de Pérez en Cadillac.

Por su parte, el campeón defensor Lando Norris terminó fuera del podio, mientras que Max Verstappen finalizó en la sexta posición tras una parada en pits tardía para buscar la vuelta rápida.

Con este resultado, Sergio Pérez suma sus primeros kilómetros en la era técnica de 2026. La siguiente cita del calendario será el Gran Premio de China, donde la escudería Cadillac buscará corregir los problemas de fiabilidad y aerodinámica presentados en el territorio australiano.