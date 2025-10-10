Complicado inicio de Cordero en carrera

Apenas iniciada la edición número 75 de la mítica Carrera Panamericana, la emoción y el dramatismo se hicieron presentes desde los primeros kilómetros. El multicampeón potosino Ricardo Cordero, acompañado de su navegante el Michoacano Marco Hernández, experimentó problemas mecánicos que pusieron a prueba su temple en la defensa de la corona 2025.

Durante el primer tramo del día, el Team GHR Motorsport 399 Tactical sufrió la ruptura de un rin, lo que les costó alrededor de dos minutos en los cronómetros. Las condiciones climatológicas adversas, con lluvia constante en los tramos iniciales, complicaron aún más el arranque para todos los competidores.

“Vaya manera de empezar la defensa del título, algo similar a lo ocurrido en 2021. Golpeamos la parte trasera del auto y reventamos un rin al inicio de la etapa cronometrada. Hemos perdido dos minutos en ese tramo; ahora no hay margen de error. Dentro de lo malo, lo bueno es que el problema se presenta en el día 1, tenemos muchos días por delante para intentar recortar y remontar”, señaló Cordero al término de la jornada.

Pese al incidente, el piloto potosino mostró su experiencia y determinación, ganando tres de los ocho tramos del día y recuperando valiosos segundos en los tramos finales. Al cierre de la primera etapa, que unió Chiapas con Oaxaca, Cordero y Hernández se ubican a 1 minuto 48 segundos del líder.

El arranque de la competencia estuvo lleno de ambiente y emoción. La ceremonia inaugural en la Catedral de San Marcos, en Tuxtla Gutiérrez, congregó a cientos de aficionados que despidieron a las tripulaciones rumbo a Oaxaca. “La llegada ha sido sensacional, la gente de esta entidad es muy aficionada al rallismo. Agradecemos a todos por su cariño. Ahora toca descansar y enfocarnos en los tramos rumbo a Puebla”, añadió el seis veces campeón.

La Carrera Panamericana 2025 continuará este 10 de octubre con la etapa Oaxaca–Puebla, en la apertura del día dos. Este terreno es bien conocido por Cordero y Hernández, quienes ya protagonizaron una remontada histórica en 2021 en condiciones similares. El itinerario oficial de la competencia contempla la siguiente etapa este viernes 10 de octubre de Oaxaca de Juárez rumbo a Puebla de Zaragoza.