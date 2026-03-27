Complicado tener un 11 titular: Javier Aguirre
CIUDAD DE MÉXICO.- Ya falta menos para conocer la lista final de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo y, pase lo que pase, los nombres que aparezcan o se omitan, desatarán polémica.
El Vasco acepta complicaciones en el armado de su convocatoria y destacó que "de los que conquistaron la Copa Oro 2025, no están disponibles 10". El estratega volvió a señalar que esperará la evolución de los lesionados hasta el final.
"Te diría que el 11 titular no lo tenemos nadie, tenemos idea futbolística, plan B, plan C, pero están los contratiempos, siempre pasa algo. El 11 es difícil hasta la semana previa al debut, quizás con Serbia se verán los 11 que tendremos contra Sudáfrica, pero no me gustaría que se sintieran titulares", expresó.
Otro tema que será blanco de críticas es la concentración larga que harán con jugadores que militan en la Liga MX, situación que dejará sin sus elementos a equipos que disputen la Liguilla del futbol mexicano o las semifinales de la Concacaf Champions Cup.
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Sin embargo, Aguirre fue claro y contundente respecto al apoyo de los dueños de la Liga MX: es un proyecto y no un capricho mío.
"Es un proyecto y no un capricho, queremos hacer un gran Mundial. Cuando Duilio [Davino] me dice que presente un programa de trabajo, concluíamos esto, al ser en casa, con estas instalaciones, necesitábamos estar bien preparados y esto significa tenerlos [a los jugadores] cinco semanas antes del Mundial´, explicó.
Chivas podría ser de los más afectados con tres o hasta cinco futbolistas y recordó que Amaury Vergara le dijo desde que habló con él que "la Selección estaba adelante de todo". Lo cual habla de la unanimidad para liberar a sus futbolistas.
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