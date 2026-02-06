Con enceste sobre la hora los Hawks superaron al Jazz
ATLANTA.- Nickeil Alexander-Walker rompió el empate con un tiro corto a 1,3 segundos del final y totalizó 23 puntos para que los Hawks de Atlanta superaran el jueves 121-119 al Jazz de Utah.
Jock Landale, recién adquirido, logró su mayor cifra de la campaña con 29 puntos y encestó un triple decisivo con 45 segundos restantes. Logró un récord personal de cinco triples y estableció sus máximas cifras de la temporada en tapas con cuatro y asistencias con cinco.
Jalen Johnson consiguió su tercer triple-doble consecutivo, para sumar diez en la temporada. Terminó con 22 puntos, 16 rebotes
y 15 asistencias. Sus diez triples-dobles son superados solo por Nikola Jokic en toda la liga.
Los Hawks canjearon a Landale el miércoles poco después de que formó parte de un acuerdo de ocho jugadores que lo envió a Utah desde Memphis. El Jazz envió al veterano pívot a Atlanta a cambio de consideraciones económicas.
Comenzó en lugar del lesionado Onyeka Okongwu, quien se perdió su cuarto encuentro debido a una fractura dental.
