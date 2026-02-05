¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!
EMOCIONES EN UNA ATMÓSFERA MULTICOLOR
Galeria
Angélica López festejó un año más de vida en una cálida celebración, rodeada de las muestras de afecto de su familia y amistades cercanas.
Sus hijos Syomara, Jesús, Javier, Ruth y Mónica Martínez organizaron el festejo.
Ahí, estuvieron a compartir este día especial con Angélica, sus nietos Juan Alberto y José Javier Martínez Andrade y Abi Martínez.
En una agradable atmósfera, la cumpleañera recibió a los invitados, quienes le expresaron bienestar.
Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.
En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.