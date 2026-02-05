logo pulso
¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

EMOCIONES EN UNA ATMÓSFERA MULTICOLOR

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Angélica López festejó un año más de vida en una cálida celebración, rodeada de las muestras de afecto de su familia y amistades cercanas.

Sus hijos Syomara, Jesús, Javier, Ruth y Mónica Martínez organizaron el festejo.

Ahí, estuvieron a compartir este día especial con Angélica, sus nietos Juan Alberto y José Javier Martínez  Andrade y Abi Martínez.

En una agradable atmósfera, la cumpleañera recibió a los invitados, quienes le expresaron bienestar.

Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.

En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.

