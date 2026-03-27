Con lo mínimo avanza Jamaica

GUADALAJARA, Jal.- Cuando comenzó a rodar el balón, su favoritismo quedó de lado, pero supo jugar con la superioridad y controló el encuentro con temple.

Jamaica derrotó (0-1) a Nueva Caledonia y está a 90 minutos de disputar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Bailey-Tye Cadamarteri se visitó de héroe al darle la victoria a los Reggae Boyz. Aprovechó un regalo del portero caledonio Rocky Nyikeine

El delantero jamaicano, con un estupendo olfato goleador, estuvo atento y mandó el esférico al fondo de las redes, muy temprano (18´) en el encuentro.

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El marcador no se volvió a mover, pero los minutos restantes se vieron con demasiada intensidad, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Hasta la afición estuvo a la altura de un juego que ya se sentía parte del Mundial.

Incluso, sin su principal figura, Leon Bailey, en el once titular fueron capaces de resolver el partido. Prefirieron no meter el acelerador a fondo, pensando en su siguiente rival.

Aunque, tuvieron sus momentos complicados porque los caledonios ofrecieron más resistencia de la que se esperaba. Nunca estuvieron en verdadero peligro de dejar escapar la clasificación al duelo definitivo, pero no fueron, completamente, avasalladores.

Corrieron como si la altitud no les causara ningún estrago, pelearon cada balón con toda su garra e, incluso, tuvieron un par de oportunidades claras de igualar el marcador, pero pecaron las desperdiciaron con mucha inocencia.

Nada que reprocharle a este grupo de semiprofesionales que dieron su máximo esfuerzo por darle una alegría a la pequeña nación francesa. Se despidieron de Guadalajara con la cara en alto.

A pesar de que la expectativa no era demasiada con estas dos selecciones, el estadio Akron tuvo una impresionante entrada.

Un total de 40,983 aficionados se dieron cita en la casa de las Chivas para presenciar este duelo que desató la locura en Guadalajara. La fiebre mundialista se sintió en su máximo esplendor.