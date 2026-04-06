Con objetivos claros, Milan y Santi

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jornada 31 de la Serie A de Italia cierra con un partido que reúne todos los ingredientes para ser uno de los mejores de la temporada: el Napoli, tercero de la clasificación (62 puntos), se enfrenta al Milan (63 puntos) donde milita Santiago Giménez, que marcha segundo, y que tiene como objetivo confirmar su plaza para jugar la próxima temporada UEFA Champions League.

Un punto de distancia hay entre las dos escuadras, sin embargo, para los "Rossoneri" será una auténtica prueba de fuego, ya que recién recuperan piezas importantes para la recta final de la temporada. Una de ellas es "Santi" Giménez, que, si bien regresó antes del receso de la fecha FIFA, dejó en claro que la pausa le sirvió para retomar la confianza necesaria para volver a su nivel.

Sin embargo, de acuerdo con los últimos reportes en Italia, el estratega del Milan, Massimiliano Allegri, "sorprenderá" en la alineación con dos delanteros de inicio: uno será el francés Christopher Nkunku y el otro el alemán Niclas Füllkrug, quien llego para esta temporada justamente tras la lesión del delantero mexicano.

Siete partidos le restan a Santiago Giménez para convencer a los altos mando del equipo en que el futuro de la delantera del Milan está en sus botas.

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