Con polémica arbitral y un hombre de más, Chivas empata ante Gallos

Las Chivas siguen sin consolidarse en el Guard1anes 2020 y se mantienen presas de la irregularidad. Este martes, pese a contar con un hombre de más durante los últimos 20 minutos y tener un polémico penalti a favor al minuto 90, no pasaron del empate al recibir a los Gallos Blancos del Querétaro.

Los jaliscienses comenzaron ofensivos el encuentro. Al minuto 13, Uriel Antuna desbordó por la banda derecha y al encontrarse con el arquero Gil Alcalá, lo superó en velocidad y recentró para José Juan Macías, pero su disparó rebotó en un defensa y no consiguió ir con dirección al arco abierto.

Fue el mismo José Juan Macías que abrió el marcador, cuando al recibir en el área grande se quitó a dos jugadores con un recorte, para enfilarse al arco y fusilar al arquero al 31. Tras el gol, los pupilos de Víctor Manuel Vucetich fueron bajando la intensidad ofensiva poco a poco, dominando el control del balón, pero consintiendo al rival al no atacarle.

Durante el segundo tiempo la tónica siguió y los Gallos aprovecharon una de sus pocas oportunidades para empatar, en un grave error del arquero rojiblanco. Ante un centro bombeado, Antonio Rodríguez saltó para sujetar el esférico pero al caer al césped lo soltó, a lo que Hugo Silveira empujó de talón para marcar el primero. Pero cuando parecía que los visitantes se enfilaban a la remontada, el mismo Silveira se hizo expulsar al entrar con los tachones por delante en media cancha al 70.

Los dirigidos por Alex Diego replegaron para mantener el punto del empate, y no se veía oportunidad para unas nubladas Chivas que carecían de creatividad y explosividad al ataque en la recta final. Fue entonces que al minuto 90 el silbante Eduardo Galván Basulto marcó una falta sobre Macías, luego de que un defensa quedará en el piso al intentar despejar de cabeza, y que Macías tropezará con él en su intención por el balón.

Tras revisar por un par de minutos en el VAR, el árbitro central marcó el castigo desde los once pasos. Lo que de inició pareció una disputa leal por el esférico, terminó por ser la oportunidad de los tres puntos para Chivas. El mismo Macías se encargó de ejecutar la pena máxima, pero el lance del arquero mexicano Gil Alcalá evitó la caída de su equipo al estirarse a su costado derecho, en un tiro que iba a media altura.

Con el resultado el Rebaño se ubica de momento en séptima posición, resultado de sus 12 puntos; este viernes visitarán a Necaxa. Por su parte, Gallos se ubica en el noveno escalón, con 11 unidades; recibirán a León este domingo.