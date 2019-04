Con sorpresas arrancó la Copa Soledad

La escuadra del Torrey-Williams-Fracción Morales dio la primera sorpresa de la Copa Soledad, al vencer al poderoso cuadro del Maquinados Ortiz, con marcador de 2-0, en partido celebrado en el campo uno de la Unidad Deportiva 21 de Marzo.

Fue un encuentro nivelado, en donde el mejor manejo de las acciones por parte del Torrey-Williams, les redituó tener opciones de gol frente al marco enemigo, que lograron capitalizar en el minuto 35 con tanto de Francisco Llamas y al 65 con tanto de Guillermo Guerrero.

TEC MADERO SORPRENDIÓ

En otro de los resultados sorpresivos de la primera jornada fue el triunfo del equipo del TEC Madero que venció en forma apretada al conjunto del Drywall-Tablaroca, que trae en sus filas a varios refuerzos de calidad, pero que en esta ocasión nos les alcanzó para obtener la victoria.

En el primer tiempo, ambos equipos no se hicieron daño, pero en la parte complementaria, Ramón Castro abrió el marcador para poner las cosas 1-0, para los visitantes, posteriormente Jonathan Hernández empataría para el Drywall-Tablaroca.

En el minuto 80, Benjamín contreras se hizo presente en el marcador para poner las cosas 2-1 para el TEC Madero, minutos más tarde, Carlos Negrete "Kalish" se agregó al ataque y logró el tanto de la igualada, sin embargo, en la siguiente jugada el TEC Madero en base a velocidad y paredes, abrieron a la defensa del Drywall y Eder Orellana marcó el gol del triunfo (3-2) ante la locura de los aficionados que hicieron presencia en el campo principal de la "21 de Marzo".

MOTEL QUINTA

IMPERIAL GOLEA

El Motel Quinta Imperial goleó 4-0 al Abarrotes Olivares-Cordero, un juego que a pesar del marcador estuvo muy disputado; los goles del equipo triunfador fueron de Julio Suazo al 18 y al 65; Alan Hernández al 21 y Sabas Ramírez al 49.

EL CAMPEÓN SUDó

PARA poder GANAR

El actual Campeón Mariscos Jorge-Real Madrid batalló ante un equipo Keihin de México que le jugó al tú por tú, los monarcas de la Copa Soledad abrieron el marcador con un tanto de Jonathan Aguilar a los 6 minutos de juego y al 87 Omar #El Ranchero" Rosas, logró un gran gol en un cobro de un tiro libre; Keihin de México logró empatar a un tanto con gol de Esaú Báez.

VICTORIA AJUSTADA

El Atlético de San Luis debutó con una victoria ante el Deportivo Héctor Durán por 3-2, Alan Roldán abrió el marcador al minuto 3, posteriormente Julián Viera empató por el Atlético de San Luis, Maximiliano Galván al 56 puso adelante a los potosinos y en el 70, fue Sergio Serrano puso las cosas 3-1, Juan Bernal anotó el 3-2 que le puso cifras definitivas al partido.

INCATSSA GOLEÓ AL HERCAS

El Incatssa-Latinsa goleó 4-0 al Hercas-Autotrac-IDP, las anotaciones fueron obra de Fernando Mayor y Julio Atilano con uno cada uno; mientras que José Lira realizó par de anotaciones.

ARMADILLOS GOLEÓ

A los TACOS JULIO

El equipo de Armadillos demostró su calidad de favorito y goleó a otro de los contendientes al título Tacos Julio por 3-0, los goles del partido fueron de Hugo Álvarez con dos dianas y Ayrton Sámano.

DIVISIÓN DE HONORES

César Hernández fue el encargado de anotar el único tanto por Chivas-Soldador, mientras que Gerardo Ruiz en compensación empató el partido para Mariscos Enrique-Marioni-JV

ROL DE JUEGOS

A las 10:00 horas, Deportivo Héctor Durán vs Motel Quinta Imperial-M&H-Complejo Deportivo y Chivas Soldador vs Drywall Tablaroca; a las 12:00 horas, TEC Madero vs Mariscos Enrique-Marioni-JV e Incatssa Latinsa vs Tacos Julio; 14:00 horas, Armadillos FC vs Hercas Autotrac IDP y Maquinados Ortiz vs Keihin de México; y a las 16:00 horas, Mariscos Jorge vs Torrey Williams Fracción Morales y Abarrotes Olivares Cordero vs Atlético de San Luis.