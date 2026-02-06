Con todo y refuerzos caen los Bulls
Washington.- Los Chicago Bulls jugaron este jueves en Toronto con los fichajes que firmaron antes del cierre de mercado de la NBA, como Anfernee Simons, Jaden Ivey y Guerschon Yabusele, pero cayeron por 123-107 antes los Raptors.
Simons y Ivey, traspasados por los Boston Celtics y los Detroit Pistons, respectivamente, fueron titulares en el equipo de Billy Donovan, mientras que Yabusele, procedente de los New York Knicks, empezó en el banquillo.
Simons fue el máximo anotador de Chicago con 22 puntos, mientras que Yabusele destacó con 15 puntos y 11 rebotes.
Ivey aportó 13 puntos a la cuenta de los Bulls, que presentaron una importante renovación forjada en las últimas horas.
También debutó con los Bulls Mac McClung, campeón de los últimos tres concursos del mates en el ´All Star´.
Los Raptors aprovecharon -quizás- estos cambios de los Bulls para imponerse con 33 puntos de Brandon Ingram y 24 de Immanuel Quickley.
Toronto con un récord de 31 ganados y 22 perdidos, es quinto en el Este, mientras que los Bulls con récord de 24-28 caen a posiciones de eliminación.
La ventana de traspasos de la NBA cerró este jueves, con Chicago como uno de los equipos que más jugadores ha movido.
