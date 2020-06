Conade castiga a estados "rebeldes"

Una de las promesas de la lucha grecorromana mexicana y cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, Miguel Ugalde, acusa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de no darle una gratificación económica que se había ganado al obtener el premio estatal de deporte en Querétaro, en 2019, y deja entrever que el equipo de trabajo que dirige Ana Guevara tiene diferencias al menos con el instituto del deporte de esa entidad.

"Hablé con Markus López [director del Instituto del Deporte de Querétaro] y me dijo, en noviembre de 2019, que la Conade debía darles el dinero de mi premio a más tardar en diciembre, para que pudieran entregármelo. López me dijo que la Conade no les depositó el monto del premio y nunca me lo dieron", cuenta Ugalde.

Consultado por este diario, López confirmó que la Conade no les depositó ese recurso para el luchador y que sólo se le pudo otorgar una parte del premio, que correspondía al monto que el gobierno queretano se comprometió a pagarle

El estímulo que no le dio Conade, asegura el luchador, supera los 73 mil pesos.

Ugalde relata que su padre acudió en al menos dos ocasiones a las instalaciones de la Conade para saber qué era lo que había sucedido con su premio, pero dice que no obtuvo respuesta. Posteriormente, dice que él acudió el lunes pasado a las instalaciones de la Conade para encontrar respuestas a su petición.

Cuenta que lo atendió Patricia Moiret, titular de la subdirección de becas y reconocimientos de Conade. "Me sugirió que diera por perdido el dinero, porque ya había pasado mucho tiempo desde que había ganado el premio. Luego me preguntó: '¿qué partido gobierna en tu estado?'. Le dije que el PAN, porque el gobernador es Francisco Domínguez. Y me dijo que 'venía de un instituto de rebeldía'", agrega Ugalde.

Para el luchador, quien ganó el torneo panamericano en la división de hasta 60 kilos y que busca su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ese episodio fue el último que aguantó.

Este diario solicitó una postura a la Conade sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta del organismo.

"Estoy cansado de que, por la corrupción de Conade, salgamos perjudicados los atletas. Antes, me habían rebajado mi beca", acusa Ugalde.



* SU CALVARIO

18/11/19. Miguel Ugalde conoce oficialmente que ganó el premio estatal de deportes de Querétaro.

31/12/19. La Conade no deposita la parte del premio que le corresponde al luchador.

22/06/20. Asiste a la Conade y, supuestamente, se le dice que olvide el premio.

23/06/20. Ugalde sigue sin tener una respuesta sobre esto.



* EL PERFIL

Miguel Ugalde

Fecha de nac.: 09-03-2001.

Lugar: Querétaro.

Estatura: 1.65 metros.

Peso: 60 kilogramos.

Logros: Campeón panamericano en categoría cadetes; cuarto lugar en JJOO de la Juventud 2018.