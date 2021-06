"Conade debe transparentar de vacunas dadas a delegación olímpica"

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) deberá informar sobre el número de vacunas contra la Civid-19 que fueron suministradas a los atletas y equipos multidisciplinarios que se encuentran concentrados en el Programa de Reapertura del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.

Así lo determinó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuyos magistrados también ordenaron transparentar todo lo relacionado con el proceso de adquisición.

Fue un particular quien solicitó dicha información pero le fue negada, por lo que interpuso un recurso de apelación.

En la petición, también pidió detallar los permisos otorgados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, cantidad de vacunas asignadas a la Conade, procedencia y costos de éstas, y en caso de ser suministradas por el Gobierno Federal, señalar en qué decreto, mandato, contrato o documento se estipuló tal acción.

La Conade declaró la inexistencia de la información solicitada, por lo que ahora deberán hacer públicos los datos.

En una primera respuesta, la autoridad deportiva ya dio a conocer que las vacunas vinieron de la jurisdicción sanitaria Iztacalco de la Secretaría de Salud; "de esta manera, se dio respuesta a uno de los requerimientos del solicitante".

Durante la sesión, los comisionados destacaron que la información solicitada se encuentra estrictamente relacionada con los Juegos Olímpicos que serán celebrados en Tokio del 24 al 9 de agosto del año 2020 y que fueron pospuestos por la pandemia.

El Comisionado Oscar Guerra Ford, encargado del proyecto, indicó que "me parecen acertadas las referidas medidas de la Coande para la implementación de los atletas mexicanos, o sea, yo creo que fue una buena decisión, aparte para que los mexicanos que tanto tiempo se preparan todos los atletas para asistir a los Juegos Olímpicos y haya esta condición, lo cual parece lógica de que los que vayan tendrán que estar vacunados con sus dosis completas o el esquema completo, porque puede ser de una o dos, para poder asistir. Creemos que esta medida es adecuada, pero que evidentemente debe ser transparentada tanto en número de vacunas que han sido aplicadas tanto a atletas como al staff, en ese sentido, y cuál fue el acuerdo u oficio en que la Secretaría de Salud aprobó la aplicación de estas vacunas a los atletas mexicanos de alto rendimiento".

Ante lo expuesto, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la Coande y le ordenó turnar una nueva solicitud a la Subdirección de Calidad para el Deporte y la Subdirección de Administración, para que realicen una búsqueda a los permisos emitidos por el Gobierno Estatal o Municipal y, sobre todo, la cantidad de vacunas asignadas a la Conade y proporcione dicha información al particular. En caso de no localizar la información, deberá informarse al solicitante, de manera fundada y motivada.