Conade extenderá respaldo económico a los atletas hasta JO

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos a causa del coronavirus provocó una ola de reacciones a su alrededor, pero la Conade ha fijado una postura firme de que no afectará a los deportistas mexicanos.

Según Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte del organismo, el respaldo económico se extenderá hasta la realización de la justa en 2021.

"Que hayan postergado los Juegos no afecta en el tema económico, porque el presupuesto está garantizado", insistió, vía telefónica a EL UNIVERSAL Deportes.

Según informó el dirigente, los ingresos regulares de los atletas tampoco se verán mermados por el anuncio que esta mañana emitió el Comité Olímpico Internacional.

"Quienes cuentan con beca deportiva, se les respetará. Además, el recurso de su preparación está seguro para cuando se reactiven las actividades", apuntó.

Benítez adelantó que el apoyo será equitativo para los 88 deportistas clasificados y los 160 que aún buscan su pase a Tokio 2020, nombre que se mantiene para los Olímpicos.

Por ahora, el órgano rector del deporte nacional esperará a que las Federaciones Internacionales de las distintas disciplinas anuncien cómo se reordenarán las clasificatorios, pero confía en su plan de respaldo.

"Teníamos todo perfectamente planeado y el Covid-19 no nos tomó por sorpresa, porque teníamos el Plan B, y ningún torneo clasificatorio se ha cancelado, sólo pospuesto, así que será cuestión de reagendar, pero el costo será el mismo", expuso el segundo de Ana Gabriela Guevara en la Conade.