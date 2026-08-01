Concluye exitoso Campamento de Verano del Club Punto Verde

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El Club Deportivo Punto Verde celebró su ceremonia de clausura del Campamento Deportivo Punto Verde 2026, un evento que puso fin a una intensa temporada de actividades deportivas, recreativas y artísticas, en la que participaron decenas de niñas, niños y adolescentes durante el periodo vacacional.

La ceremonia reunió a familias, campistas, monitores, instructores y autoridades del club para reconocer el esfuerzo y aprendizaje de los participantes, quienes a lo largo del campamento fortalecieron valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo y el desarrollo integral a través del deporte y las actividades culturales.

Se dio un mensaje de bienvenida y la presentación de las autoridades encabezadas por Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde, acompañado por integrantes del consejo directivo y del comité organizador del campamento.

Uno de los momentos más esperados fue el tradicional desfile de los equipos Ositos, Ardillas, Lobos, Pumas y Jaguares, cuyos integrantes realizarán presentaciones de animación deportiva y porras preparadas especialmente para la clausura, mostrando el trabajo desarrollado durante las semanas del campamento.

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Posteriormente, cada grupo ofrecerá una coreografía de baile con diferentes estilos musicales, en una exhibición que resaltará el talento, la creatividad y la coordinación de los participantes, como parte de las actividades recreativas que complementaron la formación deportiva de los campistas.

El evento también contó con la presentación especial a cargo del equipo de monitores e instructores, quienes ofrecieron una coreografía como reconocimiento al trabajo realizado durante toda la edición 2026 del campamento.

Como cierre del festival, todos los campistas se reunieron en una presentación conjunta que sirvió como broche de oro de la ceremonia, posteriormente el presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde declaro oficialmente clausurado el Campamento Deportivo Punto Verde 2026.