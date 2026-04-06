Concluyó con éxito torneo de racquetbol

En la denominada "Cuna del Racquetbol", el Club Deportivo Punto Verde, concluyó con gran éxito el Torneo Internacional de Semana Santa de Racquetbol, uno de los eventos más tradicionales y competitivos de la disciplina en la región, que reunió a destacados jugadores en múltiples categorías.

Durante varios días de intensa actividad, el certamen ofreció encuentros de alto nivel, dejando definidos a los campeones en las diferentes divisiones, desde infantiles hasta categorías open.

En las categorías Open Singles, Ana Kristy Rivera se consagró campeona en singles open femenil, segundo sitio Valeria Hernández y tercera sitio Ximena Bustamante, mientras que en singles open varonil, el título fue para Erick Trujillo, segundo Sebastián Hernández y tercero Emir Martínez.

En las categorías menores, León Cardona se proclamó campeón en 8 y menores, mientras que Daniel Ayala hizo lo propio en 10 y menores. En 12 y menores, el título fue para Christopher Seth Aradillas, quien también destacó en otras categorías, y en 14 y menores, Ricardo López se quedó con el primer lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dentro de la categoría "C" femenil, Daiana Aradillas se coronó campeona, seguida de Andrea Martínez y Ximena Luna. En la rama varonil "C", Luis Miguel Rubio se llevó el primer sitio, mientras que en la categoría "B" varonil, Cristian Maldonado se quedó con el campeonato.

En dobles master "B" (35 y mayores), la dupla de Manuel Trujillo y Pedro Rodríguez se alzó con el título, en tanto que en dobles open varonil, Erick Trujillo y Álvaro Beltrán dominaron la competencia para quedarse con el campeonato.

En las categorías estelares, Ana Kristy Rivera se consagró campeona en singles open femenil, mientras que en singles open varonil, el título fue para Erick Trujillo, quien superó a un competitivo cuadro que incluyó a jugadores de distintos estados del país.

Con estos resultados, el torneo reafirma su prestigio como uno de los más importantes del calendario nacional durante la Semana Santa, consolidando a San Luis Potosí como un referente del racquetbol en México y proyectando a nuevas generaciones de talentos en este deporte.