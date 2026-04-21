Concluyó la primera Copa Élite de Karate

Con la participación de más de 300 competidores provenientes de distintos municipios del estado, finalizó la Primera Copa Élite de Karate Soledad, consolidándose como un evento relevante para el impulso de las artes marciales en la región.

La competencia se desarrolló este domingo en el Auditorio Renovación del Parque Tangamanga II, recinto que albergó una jornada deportiva bajo estrictos estándares de logística y seguridad. La organización estuvo a cargo de la administración municipal, a través de la Coordinación de Deportes, que priorizó condiciones óptimas tanto para los atletas como para sus familias.

Este torneo forma parte para la estrategia de enfocar el esfuer al desarrollo humano y social mediante la promoción de la cultura física, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, incentivando la disciplina y la sana convivencia.

Durante la ceremonia de premiación, entrenadores de distintas instituciones destacaron la calidad del evento. "Esta competencia representa un impulso real para nuestros deportistas, además de ser un torneo de gran nivel que motiva a la juventud a continuar en la disciplina", expresó uno de los coaches presentes.

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A lo largo de la jornada, el ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de madres y padres de familia, quienes respaldaron a sus hijas e hijos en cada combate, reconociendo tanto el esfuerzo individual como la importancia del apoyo de las academias para el desarrollo deportivo.