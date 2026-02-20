Condena tribunal marroquí a 19 hinchas a prisión

RABAT, Marruecos.- Un tribunal marroquí condenó el jueves a 19 aficionados a penas de hasta un año de prisión por cargos de vandalismo tras la caótica final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, en la que seguidores intentaron irrumpir en el campo.

Tras una audiencia que duró más de cinco horas, el juez que presidió dictaminó que los aficionados —18 senegaleses y un ciudadano francés— eran culpables de más de media docena de cargos, entre ellos dañar instalaciones deportivas y cometer actos de violencia durante un evento deportivo.

Once personas fueron condenadas a un año de prisión y recibieron una multa de 550 dólares. Cuatro fueron condenadas a seis meses y recibieron una multa de 218 dólares. Las cuatro restantes fueron condenadas a tres meses y una multa de 130 dólares, informó a The Associated Press la abogada Naima El Guellaf.

Un acusado se desmayó al escuchar las sentencias. Otros se negaron a levantarse del banquillo de los acusados cuando se les ordenó entrar por la pequeña puerta que conduce a las celdas de detención. Familiares, visiblemente conmocionados, insistieron en que sus parientes eran inocentes.

Los abogados señalaron que planean apelar la decisión, que consideran severa.

Los acusados fueron detenidos el mes pasado cuando seguidores indignados intentaron invadir el terreno de juego para protestar un penal tardío concedido al anfitrión Marruecos durante la final, que Senegal terminó ganando 1-0. Permanecieron bajo custodia durante más de un mes a la espera del fallo.